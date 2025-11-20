Жители Прикамья принесли в банки три тонны мелочи

По сравнению с весенней «Монетной неделей» объем сданной мелочи увеличился на 500 тысяч рублей, вес — более чем на 450 килограммов. Больше всего пермяки принесли монет номиналами 1 ₽ (треть от общего количества) и 10 ₽ (четверть от собранной мелочи).
«Эта акция уже стала традиционной, ее цель — привлечение в оборот монет, находящихся на руках у населения. В Прикамье монеты принимали 17 банков и их 65 подразделений, а также более 350 розничных магазинов крупных торговых сетей», — отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
Напомним, вторая в этом году всероссийская акция «Монетная неделя» прошла в Прикамье с 22 сентября по 4 октября. Ее участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или пополнить свой счет на сумму сданной мелочи.