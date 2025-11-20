Жители Прикамья принесли в банки три тонны мелочи

По сравнению с весенней «Монетной неделей» объем сданной мелочи увеличился на 500 тысяч рублей, вес — более чем на 450 килограммов. Больше всего пермяки принесли монет номиналами 1 ₽ (треть от общего количества) и 10 ₽ (четверть от собранной мелочи).