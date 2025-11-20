Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Прикамья принесли в банки три тонны мелочи

Жители Пермского края в ходе акции «Монетная неделя» сдали в банки 673 тыс. монет. Общая сумма поступивших в кассы банков денег достигла почти трех миллионов рублей, а их вес превысил три тонны. Об этом сообщат пресс-служба отделения Банка России по Пермскому краю.

Источник: Коммерсантъ

По сравнению с весенней «Монетной неделей» объем сданной мелочи увеличился на 500 тысяч рублей, вес — более чем на 450 килограммов. Больше всего пермяки принесли монет номиналами 1 ₽ (треть от общего количества) и 10 ₽ (четверть от собранной мелочи).

«Эта акция уже стала традиционной, ее цель — привлечение в оборот монет, находящихся на руках у населения. В Прикамье монеты принимали 17 банков и их 65 подразделений, а также более 350 розничных магазинов крупных торговых сетей», — отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Напомним, вторая в этом году всероссийская акция «Монетная неделя» прошла в Прикамье с 22 сентября по 4 октября. Ее участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или пополнить свой счет на сумму сданной мелочи.