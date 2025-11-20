К Новому году по Уфе протянут 18 км гирлянд

В Уфе начали монтировать новогодние гирлянды. К предстоящим праздникам по городу протянут 18 км украшений, сообщили в Уфагорсвете. Специалисты уже приступили к ревизии, ремонту и монтажу.
Они начали обновлять гирлянды на улицах 50-летия Октября и Сочинской, украшать площадь им. Ленина и территорию перед администрацией города, где преобразят деревья и ели. Также готовят праздничную подсветку на катке по улице Набережной — от бассейна «Юность» до амфитеатра.
К Новому году огни появятся на улицах Революционной, Тукаева, участках Ленина, бульвара Ибрагимова и проспекта Октября. Там будут классические гирлянды и эффектные «перетяжки». На аллее по улице Пушкина зажгут инсталляцию «Звездное небо, в парке Кашкадан, на площади имени Серго Орджоникидзе и на стеле “Уфа — город трудовой доблести” засияет стильные итальянские иллюминации. В сквере Театральный установят арт-объекты — карету и театральный занавес, а также подсветку фонтана “Семь девушек” и деревьев.