К Новому году по Уфе протянут 18 км гирлянд

К Новому году огни появятся на улицах Революционной, Тукаева, участках Ленина, бульвара Ибрагимова и проспекта Октября. Там будут классические гирлянды и эффектные «перетяжки». На аллее по улице Пушкина зажгут инсталляцию «Звездное небо, в парке Кашкадан, на площади имени Серго Орджоникидзе и на стеле “Уфа — город трудовой доблести” засияет стильные итальянские иллюминации. В сквере Театральный установят арт-объекты — карету и театральный занавес, а также подсветку фонтана “Семь девушек” и деревьев.