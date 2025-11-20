Экс-начальник ГИСН в Новосибирске получил 7 лет за взятку в 250 тысяч рублей

В Новосибирске вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику инспекции государственного строительного надзора региона. Железнодорожный районный суд признал 63-летнего мужчину виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Как установило следствие, в марте 2024 года чиновник, используя схему с тремя посредниками, получил от руководителя коммерческой строительной компании более 250 тысяч рублей. Взятка была передана за содействие в получении положительного заключения о соответствии построенного многоквартирного жилого дома требованиям проектной документации. Преступление квалифицировано по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах исполнительной власти Российской Федерации, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет, со штрафом в 5-кратном размере полученной взятки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.