Экс-начальник ГИСН в Новосибирске получил 7 лет за взятку в 250 тысяч рублей

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах исполнительной власти Российской Федерации, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет, со штрафом в 5-кратном размере полученной взятки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.