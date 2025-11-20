Казахстан обеспечил себе выход в плей-офф женского КЧМ-2025 по шахматам

Данное достижение гарантирует подопечным Павла Коцура место в плей-офф КЧМ-2025. Во второй игровой день наши шахматистки победили в двух матчах.
Сначала казахстанки были сильнее представителей Перу со счетом 3:1. Свои партии выиграли Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева и Элназ Калиахмет.
Затем наши соотечественницы обыграли хозяек турнира — испанскую команду (2,5:1,5). Здесь удачные партии выдали Меруерт Камалиденова и Ксения Балабаева.
В итоге казахстанская дружина одержала третью победу подряд на этих соревнованиях, и независимо от исхода последнего поединка с США 20 ноября мы уже обеспечили себе место в ¼ финала КЧМ-2025.
На старте текущих состязаний наши шахматистки проиграли только России (FIDE) и обыграли Азербайджан.