В ЕНПФ объяснили какой должна быть адекватная пенсия

«Перечислять добровольные пенсионные взносы можно через банки второго уровня, а также путем подачи заявления работодателю, на основании которого он будет их переводить в ЕНПФ в пользу заявленного лица. Для заключения договора и открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) по ДПВ нет необходимости посещать офис ЕНПФ — ИПС для учета ДПВ открывается автоматически при поступлении первого взноса. Открытие ИПС для учета ДПВ осуществляется в беззаявительном порядке на основании списков физических лиц, представляемых агентами в ЕНПФ при перечислении ДПВ; поступившего в ЕНПФ первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при перечислении ДПВ», — разъяснили в ведомстве.