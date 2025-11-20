В ЕНПФ объяснили какой должна быть адекватная пенсия

Что такое «адекватность пенсии».
В условиях демографических изменений, старения населения и трансформации рынка труда обеспечение достойного уровня жизни на пенсии становится важной социальной задачей. В связи с этим вопрос адекватности пенсии приобретает особую значимость, особенно на фоне сокращения доли солидарной части пенсии и роста значения накопительной системы.
Как отметила пресс-служба ЕНПФ:
«Адекватный пенсионный доход — это размер выплат, позволяющий человеку после выхода на пенсию сохранять привычное качество жизни, не испытывая серьёзных финансовых ограничений. По рекомендации Международной организации труда (МОТ) коэффициент замещения дохода должен составлять не менее 40%. Коэффициент замещения — это отношение пенсионных выплат к заработку до выхода на пенсию, т.е. насколько пенсионный доход замещает трудовой доход. В Казахстане этот показатель сейчас порядка 41%».
Как повысить адекватность пенсионного дохода.
Повышение уровня пенсионного дохода возможно через регулярные взносы и грамотное управление накоплениями.
«Повысить адекватность пенсионного дохода можно за счёт регулярного перечисления обязательных и дополнительных добровольных взносов; передачи пенсионных средств в управление частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) для более активного и потенциально доходного инвестирования. Кроме того, регулярные обязательные пенсионные взносы не только положительно сказываются на общей сумме пенсионных накоплений и впоследствии пенсионных выплат, но и влияют на размер базовой пенсии, выплачиваемой из государственного бюджета, которая зависит от общего трудового стажа», — поясняет пресс-служба.
С 1998 года стаж подтверждается исключительно перечисленными обязательными пенсионными взносами. Сейчас минимальный размер базовой пенсии составляет 70% от прожиточного минимума (при общем трудовом стаже от 0 до 10 лет), а максимальный — 110% от ПМ (при стаже 30 и более лет).
До 2027 года максимальная базовая пенсия будет повышена до 120% от ПМ. Все данные меры позволяют не только обеспечить финансовую устойчивость, но и сохранить привычный уровень потребления, досуга и качества жизни в пенсионном возрасте.
Порядок перечисления добровольных пенсионных взносов.
Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) могут делать как физические, так и юридические лица. Физлица перечисляют средства за себя или за близких, юридические лица — за сотрудников.
«Перечислять добровольные пенсионные взносы можно через банки второго уровня, а также путем подачи заявления работодателю, на основании которого он будет их переводить в ЕНПФ в пользу заявленного лица. Для заключения договора и открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) по ДПВ нет необходимости посещать офис ЕНПФ — ИПС для учета ДПВ открывается автоматически при поступлении первого взноса. Открытие ИПС для учета ДПВ осуществляется в беззаявительном порядке на основании списков физических лиц, представляемых агентами в ЕНПФ при перечислении ДПВ; поступившего в ЕНПФ первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при перечислении ДПВ», — разъяснили в ведомстве.
Получение выплат за счет добровольных пенсионных взносов.
Начать получать выплаты по ДПВ можно до достижения пенсионного возраста — с 50 лет. Также выплаты предоставляются лицам с инвалидностью, иностранцам и лицам без гражданства при переезде за пределы Казахстана, если иное не предусмотрено законом.
«Заявление на получение выплат за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ) подается в ЕНПФ: в онлайн-формате в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ, а также в любом подразделении Фонда. Сумму пенсионных накоплений за счет всех видов взносов легко контролировать в режиме 24/7 также в личном кабинете на сайте enpf.kz. АО “ЕНПФ” напоминает, что своевременное принятие вкладчиком решения о перечислении добровольных пенсионных взносов (ДВП) поможет существенно пополнить свой пенсионный капитал и в дальнейшем получать более высокие выплаты», — отметили в пресс-службе.
Наследование добровольных пенсионных взносов.
При смерти вкладчика все пенсионные накопления, включая ДПВ, переходят к наследникам.
Пресс-служба ЕНПФ уточняет, что в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления, в том числе за счет добровольных пенсионных взносов, то они наследуются в порядке, установленном законодательством Казахстана.
«В частности, наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию или по закону. Когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в других случаях в силу вступает наследование по закону», — говорится в сообщении.
Преимущества добровольных пенсионных взносов.
ДПВ позволяют гражданам самостоятельно управлять размерами и периодичностью своих взносов, а также выбором времени получения выплат. Работодатели получают налоговые льготы при перечислении ДПВ за своих сотрудников.
«Стоит отметить, что добровольные пенсионные взносы (ДПВ) граждане платят по собственной инициативе, самостоятельно устанавливая их размер и периодичность. Порядок получения пенсионных выплат за счет ДПВ также определяется получателем самостоятельно в соответствии с пенсионными правилами ЕНПФ. Это одно из преимуществ этого вида взносов. Работодатели, которые платят ДПВ за своих работников, получают налоговые преимущества. Перечисленные работодателем ДПВ в пользу работника не рассматриваются в качестве дохода физического лица, для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчёте корпоративного подоходного налога. То есть работодатель в этом случае получает льготы при налогообложении», — уточнили в ЕНПФ.
Инвестирование добровольных пенсионных взносов.
Добровольные пенсионные взносы также, как и все виды обязательных, инвестируются и приносят вкладчикам доход. По умолчанию пенсионными активами управляет Национальный Банк Республики Казахстан. Однако вкладчики имеют право на перевод пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП), которые предлагают различные инвестиционные стратегии с разным уровнем доходности и риска.
И если обязательные и обязательные профессиональные пенсионные накопления можно перевести УИП до 50%, то добровольные пенсионные сбережения можно передать в управление в полном объеме.
«Перевод накоплений УИП происходит по заявлению вкладчика, которое можно подать в электронном формате в личном кабинете на сайте фонда или в любом филиале ЕНПФ. По результатам инвестирования можно менять управляющую компанию, но не чаще одного раза в год. Таким образом, участие в управлении пенсионными активами является еще одним плюсом ДПВ», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в Казахстане планируют учитывать декрет неработающих отцов при назначении пенсии.