Выброшенная из «Ласточкиного гнезда» кошка Муся полностью оправилась от падения

23 февраля мужчина сбросил с обрыва кошку, которая прожила на территории замка целых 10 лет. Правоохранители вскоре сумели задержать живодера — им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Выяснилось, что мужчина сначала погладил животное, убедился, что рядом нет людей, а затем перенес кошку на смотровую площадку и сбросил ее вниз. Как наказывают таких людей — в материале «Вечерней Москвы».