Выброшенная из «Ласточкиного гнезда» кошка Муся полностью оправилась от падения

Кошка Муся, которую в феврале живодер выбросил с высоты замка «Ласточкино гнездо» на южном берегу Крыма полностью оправилась от падения и живет полноценной кошачьей жизнью. Об этом рассказала приютившая кошку ялтинский ветеринар Светлана Власенко.

— С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачьей жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения, — поделилась новая хозяйка кошки.

Власенко отметила, что Муся любит гулять на улице, а домой приходит погреться, передает РИА Новости.

Девушка приютила кошку еще в апреле. По словам ветеринара, характер у Муси довольно сложный: она не проявляла особой симпатии ни к коту-шотландцу, жившему в другом помещении, ни к другим пациентам стационара.

23 февраля мужчина сбросил с обрыва кошку, которая прожила на территории замка целых 10 лет. Правоохранители вскоре сумели задержать живодера — им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Выяснилось, что мужчина сначала погладил животное, убедился, что рядом нет людей, а затем перенес кошку на смотровую площадку и сбросил ее вниз. Как наказывают таких людей — в материале «Вечерней Москвы».