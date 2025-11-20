Фуру с десятками тысяч яиц развернули на границе Казахстана и отправили обратно в Россию

На сайте Минсельхоза сообщили, что из Самарской области России в Кызылординскую область направлялся грузовик с партией из 63 тысяч куриных яиц. Однако на ветеринарном контрольном посту «Сырым» транспортное средство не прошло проверку.
Документарный контроль выявил, что грузоотправитель не включён в реестр организаций ЕАЭС, имеющих право поставлять продукцию животного происхождения на территорию государств-членов Союза. В связи с этим груз был возвращён обратно.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье 406 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», и наложен штраф. Перевозчику разъяснены требования ветеринарно-санитарных норм.
С начала 2025 года на государственной границе Казахстана со странами ЕАЭС ветеринарно-санитарными инспекторами проверено 57 185 транспортных средств. Из них 1 020 были возвращены в исходную сторону, а 397 транспортных средств получили административные протоколы на сумму 19,7 миллиона тенге.
На пунктах пропуска при пересечении границы с третьими странами проверено 21 654 автотранспортных средства. В результате 24 из них были возвращены, а на них составлено 24 административных протокола.