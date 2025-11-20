Фуру с десятками тысяч яиц развернули на границе Казахстана и отправили обратно в Россию

С начала 2025 года на государственной границе Казахстана со странами ЕАЭС ветеринарно-санитарными инспекторами проверено 57 185 транспортных средств. Из них 1 020 были возвращены в исходную сторону, а 397 транспортных средств получили административные протоколы на сумму 19,7 миллиона тенге.