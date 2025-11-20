Власти решили не убирать теплицы, а снова перевести их на газ: круговорот нелогичности в Ташкенте

Вся эта ситуация выглядит особенно абсурдно на фоне недавних решений: всего несколько лет назад теплицы массово переводили с газа на уголь. Тогда чиновники уверяли, что это снизит давление на энергосистему и позволит обеспечить газом население и социальные объекты. В итоге город погрузился в смог, а концентрация вредных выбросов превысила все мыслимые нормы.