Власти решили не убирать теплицы, а снова перевести их на газ: круговорот нелогичности в Ташкенте

Эти меры содержатся в новом постановлении президента.
Как всё было: перевод на уголь и обратный откат.
Вся эта ситуация выглядит особенно абсурдно на фоне недавних решений: всего несколько лет назад теплицы массово переводили с газа на уголь. Тогда чиновники уверяли, что это снизит давление на энергосистему и позволит обеспечить газом население и социальные объекты. В итоге город погрузился в смог, а концентрация вредных выбросов превысила все мыслимые нормы.
Теперь, после очередной волны жалоб и тревожных замеров качества воздуха, государственные органы снова «проснулись». Министерству энергетики, хокимиятам Ташкента и Ташкентской области, а также ряду других ведомств поручено разработать меры для стабильного обеспечения теплиц природным газом.
Что конкретно должны сделать?
Согласно новому поручению, профильные структуры должны будут комплексно подойти к решению проблемы. Им предстоит определить реальные потребности всех тепличных хозяйств в газе, выяснить, достаточно ли для этого существующих мощностей и сетей, и провести тщательную инвентаризацию состояния и загруженности газораспределительных сетей в районах, где расположены теплицы.
Одновременно им поручено внедрить современные энергосберегающие технологии отопления и найти пути эффективного использования газа, а также рассмотреть возможность перехода на альтернативные источники энергии, такие как биогаз и солнечная энергия.
Помимо этого, чиновникам поручено усовершенствовать сезонные графики, лимиты и тарифную политику для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение теплиц топливом и предотвратить их простои.
Что в итоге?
Убирать теплицы с территории города и столичной области никто не будет, это уже очевидно. Это бизнес, рабочие места, а самое главное — дешёвые овощи для населения.
Власти пытаются «решить вопрос» на уровне снабжения и оптимизации ресурсов. Возвращение теплиц на газ, конечно, лучше, чем дымящий уголь. Но без реальной прозрачности и общественного контроля — это снова «латание дыр», а не системная экореформа. И, как показывает практика, сегодня газ, завтра опять уголь. Круг замкнулся.
Будем следить, насколько быстро и эффективно чиновники реализуют новые поручения. А горожанам по-прежнему остаётся ждать и надеяться, что когда-нибудь воздух в Ташкенте станет действительно чище.