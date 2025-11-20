Ричмонд
Власти решили не убирать теплицы, а снова перевести их на газ: круговорот нелогичности в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 20 ноября). Похоже, городские и республиканские власти наконец-то признали: радикально решить проблему с теплицами, которые отравляют воздух Ташкента, можно. Сносить или переносить их никто не собирается — слишком велик экономический интерес и влияние «тепличного лобби». Поэтому был выбран, пожалуй, единственный рабочий сценарий: максимально быстро вернуть тепличным хозяйствам газ.

Источник: Vaib.Uz

Эти меры содержатся в новом постановлении президента.

Как всё было: перевод на уголь и обратный откат.

Вся эта ситуация выглядит особенно абсурдно на фоне недавних решений: всего несколько лет назад теплицы массово переводили с газа на уголь. Тогда чиновники уверяли, что это снизит давление на энергосистему и позволит обеспечить газом население и социальные объекты. В итоге город погрузился в смог, а концентрация вредных выбросов превысила все мыслимые нормы.

Теперь, после очередной волны жалоб и тревожных замеров качества воздуха, государственные органы снова «проснулись». Министерству энергетики, хокимиятам Ташкента и Ташкентской области, а также ряду других ведомств поручено разработать меры для стабильного обеспечения теплиц природным газом.

Что конкретно должны сделать?

Согласно новому поручению, профильные структуры должны будут комплексно подойти к решению проблемы. Им предстоит определить реальные потребности всех тепличных хозяйств в газе, выяснить, достаточно ли для этого существующих мощностей и сетей, и провести тщательную инвентаризацию состояния и загруженности газораспределительных сетей в районах, где расположены теплицы.

Одновременно им поручено внедрить современные энергосберегающие технологии отопления и найти пути эффективного использования газа, а также рассмотреть возможность перехода на альтернативные источники энергии, такие как биогаз и солнечная энергия.

Помимо этого, чиновникам поручено усовершенствовать сезонные графики, лимиты и тарифную политику для того, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение теплиц топливом и предотвратить их простои.

Что в итоге?

Убирать теплицы с территории города и столичной области никто не будет, это уже очевидно. Это бизнес, рабочие места, а самое главное — дешёвые овощи для населения.

Власти пытаются «решить вопрос» на уровне снабжения и оптимизации ресурсов. Возвращение теплиц на газ, конечно, лучше, чем дымящий уголь. Но без реальной прозрачности и общественного контроля — это снова «латание дыр», а не системная экореформа. И, как показывает практика, сегодня газ, завтра опять уголь. Круг замкнулся.

Будем следить, насколько быстро и эффективно чиновники реализуют новые поручения. А горожанам по-прежнему остаётся ждать и надеяться, что когда-нибудь воздух в Ташкенте станет действительно чище.