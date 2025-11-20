Ташкент снова среди самых загрязнённых городов мира. Когда ждать реальных изменений?

Люди устали слушать про «реформы», «усиление контроля» и «комплексные меры» — все хотят видеть настоящий, четкий и публичный план выхода из кризиса. Особенно сейчас, когда на базе расформированного министерства экологии создается новый Национальный комитет по экологии и изменению климата.
Чиновники должны озвучить конкретные даты начала и завершения каждого этапа: что, где, когда и как будет меняться, а также назвать ответственных лиц и чётко обозначить, кто за что отвечает.
Если новый Комитет по экологии хочет действительно что-то изменить, пришло время говорить чётко и отвечать за свои обещания. Иначе воздух в Ташкенте останется «топовым» только в одном смысле — в топе городов, где дышать всё сложнее.