Ташкент снова среди самых загрязнённых городов мира. Когда ждать реальных изменений?

Vaib.uz (Узбекистан. 20 ноября). Столица Узбекистана вновь попала в международные рейтинги городов с самым загрязнённым воздухом. Смог, запах гари и кашель становятся для жителей города привычной реальностью, а не единичной проблемой.

Источник: Vaib.Uz

Люди устали слушать про «реформы», «усиление контроля» и «комплексные меры» — все хотят видеть настоящий, четкий и публичный план выхода из кризиса. Особенно сейчас, когда на базе расформированного министерства экологии создается новый Национальный комитет по экологии и изменению климата.

Чиновники должны озвучить конкретные даты начала и завершения каждого этапа: что, где, когда и как будет меняться, а также назвать ответственных лиц и чётко обозначить, кто за что отвечает.

Если новый Комитет по экологии хочет действительно что-то изменить, пришло время говорить чётко и отвечать за свои обещания. Иначе воздух в Ташкенте останется «топовым» только в одном смысле — в топе городов, где дышать всё сложнее.