Лувр после ограбления объявил тендер на работы по усилению безопасности

После громкого ограбления в октябре музей Лувр в Париже объявил открытый тендер на выполнение работ по усилению своей безопасности.
«Предметом подрядного договора являются работы по обеспечению безопасности музея Лувр в рамках генплана», — сказано в документе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 декабря иекущего года. Предполагаемый срок действия договора — 7,5 лет.
Работы будут реализованы в 6 этапов, а их финансирование будет осуществляться за счёт бюджета самого музея.
Конкретные виды работ и объём финансирования в документе не раскрываются.
19 октября грабители смогли пробраться в Лувр и выкрасть 9 ювелирных украшений, среди которых — тиары, серьги, ожерелья и броши королев и императриц Франции. Один из экспонатов — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — была обнаружена и возвращена в музей. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.
Ранее два бельгийских блогера смогли обойти систему безопасности Лувра и тайно разместили собственный портрет в зале, где обычно толпятся люди, чтобы увидеть знаменитую «Мона Лизу».