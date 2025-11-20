Лувр после ограбления объявил тендер на работы по усилению безопасности

19 октября грабители смогли пробраться в Лувр и выкрасть 9 ювелирных украшений, среди которых — тиары, серьги, ожерелья и броши королев и императриц Франции. Один из экспонатов — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — была обнаружена и возвращена в музей. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.