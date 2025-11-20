Киев обещал жителю ДНР за покушение на офицера ВС РФ 5 тысяч долларов

Житель ДНР, задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, признался, что за совершение преступления украинские спецслужбы обещали заплатить ему пять тысяч долларов. Об этом он рассказал на допросе, кадры которого обнародовала ФСБ РФ.
Ранее стало известно, что инцидент произошел в ноябре этого года. Подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки с бутылками отравленного пива, которые должен был подарить российскому офицеру.
Установлено, что в пиве была смесь ядов британского производства.