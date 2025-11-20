Киев обещал жителю ДНР за покушение на офицера ВС РФ 5 тысяч долларов

Житель ДНР, задержанный за подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, признался, что за совершение преступления украинские спецслужбы обещали заплатить ему пять тысяч долларов. Об этом он рассказал на допросе, кадры которого обнародовала ФСБ РФ.