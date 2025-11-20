Более 80% омичей собираются покупать новогодние подарки в интернет-магазинах

Большинство омичей обычно закупаются презентами для своих близких уже в декабре. При этом, как показал опрос, 8 из 10 жителей Омска планируют в этом году дарить новогодние подарки, на которые у них отложено в среднем 15 000 рублей. А вот бегать по магазинам и торговым центрам в поисках новогодних подарков жители региона не собираются — 81% омичей заявили, что планируют заказывать презенты для своих близких в интернет-магазинах или на онлайн-платформах, где покупатель избегает праздничной толчеи и суеты.