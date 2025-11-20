Более 80% омичей собираются покупать новогодние подарки в интернет-магазинах

Аналитики платформы частных объявлений «Авито» провели опрос жителей Омска на тему покупки новогодних подарков. Выяснилось, что большинство омичей планируют потратить на подарки около 15 тысяч рублей и покупать их исключительно на онлайн-платформах.
Большинство омичей обычно закупаются презентами для своих близких уже в декабре. При этом, как показал опрос, 8 из 10 жителей Омска планируют в этом году дарить новогодние подарки, на которые у них отложено в среднем 15 000 рублей. А вот бегать по магазинам и торговым центрам в поисках новогодних подарков жители региона не собираются — 81% омичей заявили, что планируют заказывать презенты для своих близких в интернет-магазинах или на онлайн-платформах, где покупатель избегает праздничной толчеи и суеты.
На предстоящий Новый год жители Омска собираются дарить близким сладости (45%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (23%). Женщины чаще выбирают в качестве подарка элементы декора и украшения дома (30% против 16% мужчин), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины чаще покупают электронику и технику (33% против 14% женщин) или просто дарят деньги (25% против 19%).