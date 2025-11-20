Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 80% омичей собираются покупать новогодние подарки в интернет-магазинах

На презент своим близким «от Деда Мороза» жители Омска планируют потратить в этом году около 15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики платформы частных объявлений «Авито» провели опрос жителей Омска на тему покупки новогодних подарков. Выяснилось, что большинство омичей планируют потратить на подарки около 15 тысяч рублей и покупать их исключительно на онлайн-платформах.

Большинство омичей обычно закупаются презентами для своих близких уже в декабре. При этом, как показал опрос, 8 из 10 жителей Омска планируют в этом году дарить новогодние подарки, на которые у них отложено в среднем 15 000 рублей. А вот бегать по магазинам и торговым центрам в поисках новогодних подарков жители региона не собираются — 81% омичей заявили, что планируют заказывать презенты для своих близких в интернет-магазинах или на онлайн-платформах, где покупатель избегает праздничной толчеи и суеты.

На предстоящий Новый год жители Омска собираются дарить близким сладости (45%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (23%). Женщины чаще выбирают в качестве подарка элементы декора и украшения дома (30% против 16% мужчин), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины чаще покупают электронику и технику (33% против 14% женщин) или просто дарят деньги (25% против 19%).