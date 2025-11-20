Региональные награды вручили преподавателям высшей школы Иркутской области

Оно было посвящено Дню преподавателя высшей школы. Профессиональный праздник установлен с 2021 года и приурочен ко дню рождения великого российского ученого, основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова. По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева его первый заместитель Роман Колесов вручил благодарности и благодарственные письма главы региона 26 представителям профессорско-преподавательского состава вузов Приангарья, в числе которых — профессора, доценты, руководители кафедр и структурных подразделений из 14 организаций высшего образования.
«Научно-педагогические работники вузов выполняют важнейшую миссию: осуществляют подготовку квалифицированных кадров, развивают науку и образование для нового поколения профессионалов. Иркутская область обладает уникальным научно-образовательным потенциалом, славится богатыми традициями и талантливыми кадрами благодаря профессорско-преподавательскому составу, научным сотрудникам институтов и университетов», — сказал Роман Колесов.
Он добавил, что образовательную деятельность в Иркутской области осуществляет двадцать одна образовательная организация высшего образования, из них 11 организаций являются головными. Подготовка в вузах ведется по 53 укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки. Ежегодно для абитуриентов в регионе доступно более 8,5 тысячи бюджетных мест. В общей численности в вузах Иркутской области по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования обучается около семидесяти пяти тысяч человек.
Численность научных работников и профессорско-преподавательского состава — около четырех тысяч человек, из них около трех тысяч имеют ученую степень, уточняет пресс-служба Правительства региона. Исполняющий обязанности министра образования Максим Парфенов сообщил, что региональных наград ко Дню преподавателя высшей школы удостоены 30 преподавателей из 15 вузов.
На торжественном заседании Координационного совета благодарственными письмами Губернатора Иркутской области за профессиональную работу, преданность профессии, высокое качество образования были отмечены 11 директоров школ — партнеров вузов из Ангарского городского округа, Братска, Иркутска, Усть-Удинского района, восемь из них приняли участие в заседании.