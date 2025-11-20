Региональные награды вручили преподавателям высшей школы Иркутской области

Он добавил, что образовательную деятельность в Иркутской области осуществляет двадцать одна образовательная организация высшего образования, из них 11 организаций являются головными. Подготовка в вузах ведется по 53 укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки. Ежегодно для абитуриентов в регионе доступно более 8,5 тысячи бюджетных мест. В общей численности в вузах Иркутской области по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования обучается около семидесяти пяти тысяч человек.