В больнице рассказали о спасении пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье

Подробности о спасении пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком в Пермском крае рассказали в Кунгурской больнице.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что трагедия случилась вечером 14 ноября в Кунгурском округе. Пассажирский автобус с людьми выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В аварии пострадали водитель и множество пассажиров — семь человек погибли и ещё 12 получили травмы разной степени тяжести.
О том, как именно проходило спасение пострадавших людей и какие действия предприняли врачи в первые часы аварии рассказали в сообществе Кунгурской больницы, куда людей доставили после ДТП.
Как рассказывает учреждение, первые пациенты поступили в больницу около 22:00 часов, а последний из пострадавших в 22:45. Среди 10 доставленных был и 8-летний мальчик.
«Среди пострадавших был ребёнок 8 лет, который, как рассказали сотрудники, вёл себя очень стойко, мужественно, не кричал и не капризничал. За несколько первых часов было проведено 14 операций и 9 переливаний компонентов крови. Некоторые пострадавшие перенесли по несколько операций», — рассказывает Кунгурская больница.
Учреждение отмечает, что нагрузка на персонал за три часа работы сопоставима с объёмом одного рабочего дня стационара. После проведения первых мер лечения пострадавших начали перевозить в другие медучреждения края. Последний из пациентов уехал в 6 часов утра следующего дня.
«Каждый из нас просто был занят своим делом, без нервов и лишних эмоций. Считаю, что все сработали грамотно и слаженно. В этой ситуации сложно говорить, что кто-то сделал меньше, а кто-то больше. Важен был каждый человек на каждом месте», — заключила замглавврача Людмила Муравьёва.
Напомним, сайт perm.aif.ru также рассказывал о спасении пострадавших в первые минуты аварии. Спасатели отмечали, что до их приезда помощь уже оказывали два неизвестных мужчины, которые после скромно уехали. Ими оказались два сотрудника ГУФСИН по Пермскому краю, которые ехали в командировку.