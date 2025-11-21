Как сэкономить на продуктах и подарках к Новому году

По данным «Руспродсоюза», стоимость новогоднего стола в России за последний год выросла примерно на 9%. По данным Единой межведомственной системы (ЕМИСС), набор продуктов, необходимый для новогоднего стола, подорожал на 13,5%, и его средняя стоимость сейчас — около 9,1 тыс. рублей. Самые сильные скачки в продовольственной категории: овощи и фрукты +22,09%, мороженая рыба +17,48%, молоко и молочная продукция +15,74%. Торговые сети отмечают, что за последний год люди стали меньше покупать товаров вообще и продуктов в частности, потому что рост цен опережает доходы.