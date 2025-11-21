Как сэкономить на продуктах и подарках к Новому году

До Нового года осталось около 40 дней. Год заканчивается сурово, цены растут. Ретейл уже готовится к пиковому спросу, и цены в декабре будут еще выше. Чтобы не переплатить за подарки, продукты и праздничные мелочи, имеет смысл начать закупаться постепенно. Рассказываем, чтовыгодно купить к Новому году заранее.
Что выгодно купить заранее к Новому году
Продукты с долгим сроком хранения. Это все виды консервов (вроде кукурузы, горошка, оливок, шпрот, селедки в масле, сгущенки), шоколад, конфеты, печенье, соусы, специи. Все это стабильно дорожает ближе к праздникам. Сюда же можно добавить мясные нарезки долгого хранения или мясо, например, на традиционный холодец, которое прекрасно переживет заморозку.
Овощи, которые отлично хранятся. Свекла, морковь, картофель могут спокойно полежать в холодильнике этот самый месяц.
Заморозка. Пельмени, овощные смеси, замороженные ягоды, мороженое, полуфабрикаты — они пригодны для хранения и часто пользуются спросом в декабре.
Подарочная упаковка. Сейчас коробки, ленточки, открытки и пакеты еще дешевы, и выбор тут большой.
Алкоголь. Если хочется взять вино, шампанское или крепкие напитки — часть можно купить заранее.
Подарки. Игрушки, косметика, настольные игры, новогодние украшения — все, что не испортится, выгодно брать уже сейчас. Скидки и акции чаще бывают в ноябре, в декабре уже все дорожает.
Как собрать новогодний стол, не переплачивая за продукты
Составьте список того, что понадобится к столу, и определите небольшой фиксированный бюджет на каждый поход в магазин — например, 300 рублей.
Так вы постепенно соберете основу для праздничного меню, а под самый Новый год нужно будет купить только скоропортящиеся продукты — охлажденное мясо, рыбу и фрукты, молочные продукты, хлеб. Это позволит пережить декабрь без резких трат.
По данным «Руспродсоюза», стоимость новогоднего стола в России за последний год выросла примерно на 9%. По данным Единой межведомственной системы (ЕМИСС), набор продуктов, необходимый для новогоднего стола, подорожал на 13,5%, и его средняя стоимость сейчас — около 9,1 тыс. рублей. Самые сильные скачки в продовольственной категории: овощи и фрукты +22,09%, мороженая рыба +17,48%, молоко и молочная продукция +15,74%. Торговые сети отмечают, что за последний год люди стали меньше покупать товаров вообще и продуктов в частности, потому что рост цен опережает доходы.