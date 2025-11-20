Села с полным запретом алкоголя могут появиться в российском регионе

В Пермском крае намерены запустить проект «Трезвое село», который должен стать частью региональной программы «Трезвые территории».
Инициативу обсудили на круглом столе, организованном Пермской епархией. Одним из первых участников стал бывший глава села Ашап, депутат Ординского округа Иван Лиханов. По словам Лиханова, власти и минздрав уже прорабатывают детали проекта, передает URA.RU.
Основная задача — подготовить население к изменениям и избежать резкого административного давления. Сам депутат признал, что прямое закрытие алкогольных точек может вызвать конфликт. Он отметил, что подход к теме должен формироваться «через призму православия» и сопровождаться информационной кампанией.
Как рассказал Лиханов, он сам употребляет алкоголь умеренно, но считает необходимым стимулировать жителей к отказу от злоупотребления.
Помимо села Ашап, проект планируют реализовать в Троельге, а также в населённых пунктах Кочевского и других округов. Куратором станет минздрав Пермского края, в ведомстве обсуждают создание рабочей группы.
