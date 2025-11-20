В Ростове из-за ДТП на проспекте Стачки образовалась пятикилометровая пробка

В Ростове утром 20 ноября из-за ДТП в районе моста на проспекте Стачки образовалась пятикилометровая пробка в сторону центра города. Начинается она от улицы Зорге, свидетельствует сервис «Яндекс. Карты».
Из-за этого также пробки образовались и на прилегающих улицах Портовой, Интернационаналистов, Международной, МОПРа и Спартаковская.
При этом в целом в Ростове пробки оцениваются в шесть баллов. Традиционно в утренние часы движение затруднено по проспектам Михаила Нагибина и Шолохова, а также улице Менжинского.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.