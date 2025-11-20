В Петербурге создали умный контроллер для предотвращения скачков напряжения

Как отметили в пресс-службе, в случае выхода из строя одного генератора и запуска запасного необходимо за миллисекунды синхронизировать напряжение источника бесперебойного питания и автономной сети объекта. При большем времени может произойти аварийная остановка оборудования, а при недостаточной точности синхронизации — короткое замыкание, что может привести к выходу из строя электроники и значительному экономическому ущербу.