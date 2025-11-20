В России нашли способ в семь раз снизить скорость коррозии у имплантов

«У коррозионных испытаний есть определенный срок проведения эксперимента, обычно он длится не более 1,5−2 часов. Все образцы находятся в растворах примерно одинаковое количество времени, но уровень разрушения у них в итоге будет разный. Сейчас, глядя на результаты испытаний, мы можем сказать, что срок службы сплава после высокодозной ионной имплантации увеличился в семь раз», — сказала магистрант ФФ ТГУ Софья Южакова.