На скорости мегаполиса

Теперь посетители и сотрудники расположенных в нем магазинов, кафе и кинотеатра могут пользоваться мобильным интернетом со средней скоростью 220 мегабит в секунду. Каждый день этот торговый центр посещают тысячи человек, а из-за близости к Киевскому вокзалу в нем всегда много гостей столицы. Обеспечить стабильное соединение даже при условии большого потока покупателей оператору удалось благодаря запуску высокочастотного диапазона 4G и технологии MIMO 2×2, которая передает данные сразу по двум каналам связи. Качество сигнала улучшилось на всех этажах — от подземного уровня до верхних галерей. Теперь, посещая торговый центр, можно смотреть видео, общаться в мессенджерах, пользоваться мобильными банками без задержек и перебоев. Трафик в торговом центре всегда высокий: сначала года его посетители использовали 944 терабайта мобильного интернета. Это на пять процентов больше, чем за весь год потребляют жители подмосковной Вереи.