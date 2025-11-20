Без автономного отопления, обогревателей и света: В Кишиневе тысячи людей останутся без электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 20 ноября.
Буюканы.
ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Центр.
ул. Академией, 1, 7, 9/1, 9/1A, 9/3, 9/4, Др. Виилор, 30, 30V, 34, 67−97, Фрумоаса, 43−47, 55−57, 61−71, 56, 62−88, шос. Хынчешть, 38A, 40A, 40B, 40V, 42, 58, 58/1, 58/2, 60A, 999, Г. Гросу, 14, 22−24, 31, 31A, В. Дическу, 87, 91−97, 99A, 103−115, 119, 142−158, В. Докучаева, 21A, 23−31, 31A, 26−34, 34A, 36A, 42 — с 09:00 до 16:00.
ул. К. Шмидт, 11, 15−33, 33/1, 41−51, 12−14, 18−32, 38−46, 940, 994, Чокырлией, 10, 51, 51A, Н. Смокинэ, 14−26, 30, 36, 40, 15/1, 23−25, 29, 999, пер. 1 Н. Смокинэ, 1, 5, 4−6, пер. 2 Н. Смокинэ, 3−9, 4−6, 10, 24, 1−7, 5, пер. 4 Н. Смокинэ, 1−3, 9, 2−6, Пьетрарилор, 4A, 6A, 52−54, 54A, пер. 2 Препелицей, 24 — с 09:40 до 16:00.
Рышкановка.
ул. А. Сахарова, 2, 4, 5, Д. Рышкану, 9, 11, 11/2, 31/3, 35/3, Н. Димо, 2, 3/1, 4, 4/1, 8, 10, 12, 9001, T. Владимиреску, 16, 18, 22 — с 09:20 до 16:20.
