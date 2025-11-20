Собянин: На Замоскворецкую линию метро выйдет 40 вагонов «Москва-2026»

После завершения испытаний и обкатки без пассажиров новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию. Она станет первой веткой метро, пассажиры которой смогут воспользоваться самыми современными российскими составами «Москва-2026».
«Начавшийся в марте 2024 года процесс обновления парка поездов зеленой ветки планируется завершить к концу 2026-го. Сегодня Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных в метро, ежедневно ей пользуются больше 800 тысяч пассажиров», — написал Мэр Москвы в своем канале в мессенджере MAX.
В том числе горожан перевозят 46 современных и комфортных составов «Москва-2024». Доля современного подвижного состава на линии превышает 50 процентов.
Москва — лидер среди мегаполисов Европы и Америки по темпам обновления вагонов метро. Сегодня в парке Московского метрополитена насчитывается свыше 6,7 тысячи вагонов различных моделей, при этом около 80 процентов из них относятся к современному поколению. Планируется, что в 2030 году количество современных составов превысит 90 процентов — поездки станут еще комфортнее.
Сергей Собянин анонсировал масштабное обновление транспорта в ближайшие три года.
Столица остается драйвером развития отрасли машиностроения и надежным партнером для предприятий в регионах. Благодаря ее долгосрочным заказам предприятия в России совершенствуют производство, повышают уровень локализации, сохраняют ценные кадры и создают рабочие места для тысяч специалистов по всей стране. Составы, созданные на базе поезда «Москва», сейчас курсируют в метрополитенах Азербайджана, Узбекистана и Белоруссии. Благодаря этому стратегическому подходу инвестиции в обновление парка столичного метро трансформируются в развитие отечественной промышленности.