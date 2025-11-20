Собянин: На Замоскворецкую линию метро выйдет 40 вагонов «Москва-2026»

Москва — лидер среди мегаполисов Европы и Америки по темпам обновления вагонов метро. Сегодня в парке Московского метрополитена насчитывается свыше 6,7 тысячи вагонов различных моделей, при этом около 80 процентов из них относятся к современному поколению. Планируется, что в 2030 году количество современных составов превысит 90 процентов — поездки станут еще комфортнее.