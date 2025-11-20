Новые смежные автобусные маршруты появятся в Подмосковье в декабре

— Вместе с правительством Московской области планируем интегрировать в систему столичного транспорта еще 12 смежных маршрутов. Они свяжут Москву и ближайшее Подмосковье. Пассажиров будут перевозить современные автобусы, которые оборудованы по высоким стандартам Московского транспорта, — добавил Максим Ликсутов.