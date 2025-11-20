Новые смежные автобусные маршруты появятся в Подмосковье в декабре

С ближайшим пригородом Москву свяжут сразу 12 новых маршрутов. Автобус № 1154 будет ходить по маршруту «Метро “Планерная” — Госпиталь Минобороны (мкр. Планерная, Химки)», № 1282 — «Метро “Строгино” — ЖК “Ильинские Луга”, № 1342 — “Метро “Беломорская” — Ул. Павлова (Химки)”, № 1344 — “Метро “Ховрино” — МЦД Левобережная”, № 1348 — “Метро “Ховрино” — Ул. Совхозная (Химки)”.
Также маршрут «Метро “Щукинская” — Рублево» будут обслуживать автобусы № 1358, «Метро “Сходненская” — МЦД Долгопрудная» — № 1472, «Метро “Планерная” — Ул. Германа Титова (Химки)» — № 1480, «Метро “Беломорская” — Госпиталь Минобороны (мкр. Планерная, Химки)» — № 1532, «Метро “Строгино” — ЖК “Новая Рига” — № 1580, “Метро “Крылатское” — ЖК “Гусарская Баллада” — № 1594, а также на маршрут “Метро “Планерная” — Больница № 119 (мкр. Новогорск, Химки)” выйдут автобусы под номером 1981.
Также введение новых маршрутов запланировано на первый квартал 2026 года.
— Вместе с правительством Московской области планируем интегрировать в систему столичного транспорта еще 12 смежных маршрутов. Они свяжут Москву и ближайшее Подмосковье. Пассажиров будут перевозить современные автобусы, которые оборудованы по высоким стандартам Московского транспорта, — добавил Максим Ликсутов.
Кроме того, с 22 ноября начнет работу новый маршрут наземного транспорта номер 202. Он соединит жилые комплексы в Кинематографическом квартале района Раменки со станциями метро «Аминьевская» БКЛ и «Ломоносовский проспект» Солнцевской линии.