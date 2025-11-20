Информагентство проанализировало сведения из открытых источников в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса и выяснило, что Гунько и его семья активно участвуют в жизни Норт-Бея. Отмечается, что в 2022 году приверженец идей нацистской Германии принимал участие в проукраинских акциях в городе.