Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацист Гунько, выдачи которого добивается РФ, живет в канадском Норт-Бее

Бывший солдат дивизии СС «Галичина» участвовал в проукраинских акциях в городе.

Источник: Аргументы и факты

Бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка), экстрадиции которого пытается добиться Россия, проживает в канадском городе Норт-Бей, пишет РИА Новости.

Информагентство проанализировало сведения из открытых источников в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса и выяснило, что Гунько и его семья активно участвуют в жизни Норт-Бея. Отмечается, что в 2022 году приверженец идей нацистской Германии принимал участие в проукраинских акциях в городе.

В сентябре 2023 года в парламенте Канады выразили приветствие приглашенному туда Гунько. Это произошло во время выступления Владимира Зеленского. Занимавший на тот момент пост канадского премьер-министра Джастин Трюдо впоследствии извинился за произошедшее.

В России установили, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР. Москва объявила мужчину в международный розыск и передала Оттаве документы, подтверждающие его вину, однако канадская сторона отказалась от экстрадиции.

По словам посла РФ в Канаде Олега Степанова, Оттава прекрасно знает о преступлениях Гунько, но отказывается его экстрадировать под надуманными предлогами.

Узнать больше по теме
Джастин Трюдо: биография, семья и карьера бывшего премьер-министра Канады
Канадский политик и государственный деятель занимал пост премьер-министра страны с 2015 по 2025 год. Джастин Трюдо представлял Либеральную партию и проводил политику, направленную на развитие экономики, социальной сферы и международных отношений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше