Бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка), экстрадиции которого пытается добиться Россия, проживает в канадском городе Норт-Бей, пишет РИА Новости.
Информагентство проанализировало сведения из открытых источников в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса и выяснило, что Гунько и его семья активно участвуют в жизни Норт-Бея. Отмечается, что в 2022 году приверженец идей нацистской Германии принимал участие в проукраинских акциях в городе.
В сентябре 2023 года в парламенте Канады выразили приветствие приглашенному туда Гунько. Это произошло во время выступления Владимира Зеленского. Занимавший на тот момент пост канадского премьер-министра Джастин Трюдо впоследствии извинился за произошедшее.
В России установили, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР. Москва объявила мужчину в международный розыск и передала Оттаве документы, подтверждающие его вину, однако канадская сторона отказалась от экстрадиции.
По словам посла РФ в Канаде Олега Степанова, Оттава прекрасно знает о преступлениях Гунько, но отказывается его экстрадировать под надуманными предлогами.