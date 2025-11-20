В Омске будут судить пьяного байкера за телесные повреждения его пассажирки

В ночное время, 11 августа 2025 года, 38-летний житель Омска проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке мотоцикла и продолжил движение. Убегая о сотрудников правоохранительных органов, он не справился с управлением, съехал на обочину, где мотоцикл перевернулся. В результате аварии 36-летняя пассажирка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. Выяснилось, что мотоциклист находился в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством.