В Омске будут судить пьяного байкера за телесные повреждения его пассажирки

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 38-летнего местного жителя. Мужчина перевернулся на своем мотоцикле, в результате чего 36-летняя пассажирка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.
В ночное время, 11 августа 2025 года, 38-летний житель Омска проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке мотоцикла и продолжил движение. Убегая о сотрудников правоохранительных органов, он не справился с управлением, съехал на обочину, где мотоцикл перевернулся. В результате аварии 36-летняя пассажирка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. Выяснилось, что мотоциклист находился в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством.
Теперь его ждет суд — он обвиняется по п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим без прав в состоянии опьянения другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).