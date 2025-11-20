Новый памятник Александру Пушкину откроют в Париже

До этого стало известно, что памятник Пушкину в Одессе начали заколачивать после того, как с поста главы города сняли Геннадия Труханова, защищавшего монумент. После этого изваяние разрисовали символикой «Азова»*. Однако, по данным СМИ, власти не будет демонтировать памятник поэту, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.