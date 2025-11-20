Ричмонд
Новый памятник Александру Пушкину откроют в Париже

20 ноября в Париже откроют памятник основоположнику современного русского литературного языка Александру Пушкину.

Торжественная церемония состоится на территории Российского духовно-культурного православного центра на левом берегу Сены.

В мероприятии примут участие посол РФ во Франции Алексей Мешков, глава постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов и другие деятели культуры.

Автором скульптуры стал академик Российской академии художеств Александр Таратынов. Ранее его бронзовую композицию в память о Русском экспедиционном корпусе установили в городе Курси, передает ТАСС.

До этого стало известно, что памятник Пушкину в Одессе начали заколачивать после того, как с поста главы города сняли Геннадия Труханова, защищавшего монумент. После этого изваяние разрисовали символикой «Азова»*. Однако, по данным СМИ, власти не будет демонтировать памятник поэту, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

*Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.