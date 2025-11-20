Омские ученые создали биоразлагаемые ортопедические импланты

Проект рассчитан на два года. В него вовлечена небольшая команда: два преподавателя и два магистранта. После завершения лабораторных этапов разработка будет протестирована на биологических моделях. В перспективе такие имплантаты особенно востребованы в детской травматологии, где избежать повторных операций — не просто удобство, а медицинская необходимость. Ранее мы писали, что омские ученые и педагоги получат служебное жилье от инвесторов.