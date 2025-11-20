Омские ученые создали биоразлагаемые ортопедические импланты

Омские ученые работают над технологией управления скоростью коррозии магния — с целью создания безопасных биоразлагаемых имплантатов для лечения переломов. Проект получил поддержку Российского научного фонда и Министерства науки Омской области в марте 2025 года. О разработке рассказали сегодня в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
«Наша задача — научиться замедлять разложение поверхностного слоя магния, чтобы он удерживал конструкцию на ключевом этапе заживления, — поясняет руководитель проекта, доцент кафедры общей и экспериментальной физики, кандидат физико-математических наук Татьяна Панова. — При этом внутренние слои должны сохранять способность к постепенному растворению. Так, спустя нужное время, имплантат полностью и безопасно исчезнет из организма».
Фото: пресс-служба ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.
Для этого исследователи обрабатывают поверхность магниевых образцов мощным ионным пучком наносекундной длительности с ионами углерода. Предварительные эксперименты в физиологическом растворе уже показали значительное замедление коррозии на модифицированных участках.
В работе задействованы передовые методы анализа: рентгеноструктурный анализ, электронная и атомно-силовая микроскопия. Часть исследований проводится в Центре коллективного пользования Омского научного центра СО РАН, а ключевой инструмент — ускоритель ионов «Темп» — расположен прямо на физическом факультете университета.
Проект рассчитан на два года. В него вовлечена небольшая команда: два преподавателя и два магистранта. После завершения лабораторных этапов разработка будет протестирована на биологических моделях. В перспективе такие имплантаты особенно востребованы в детской травматологии, где избежать повторных операций — не просто удобство, а медицинская необходимость. Ранее мы писали, что омские ученые и педагоги получат служебное жилье от инвесторов.