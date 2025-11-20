На 88-м году жизни скончался бывший вице-мэр Воронежа Виктор Лунев

В среду на 88-м году жизни скончался бывший вице-мэр Воронежа, заслуженный строитель Российской Федерации Виктор Лунев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Виктор Митрофанович отдал служению Воронежу 30 лет — с 1994 по 2024 год. За это время он занимал должности заместителя главы города, советника и начальника секретариата. Как отмечается в некрологе, именно при его непосредственном участии в городе строились ключевые объекты: областная больница, больница скорой медицинской помощи, несколько родильных домов, а также в рекордные сроки была возведена площадь Победы.
— Все, кто знал Виктора Митрофановича, говорили о нем как о прирожденном лидере, добросовестном и порядочном человеке, ответственно относящемся к порученному делу, — подчеркнули в мэрии.
За многолетний труд Лунев был удостоен правительственных наград и почетного звания. Администрация города выразила глубокие соболезнования родным и близким покойного, отметив, что его заслуги и профессионализм навсегда останутся в памяти воронежцев.