На 88-м году жизни скончался бывший вице-мэр Воронежа Виктор Лунев

Виктор Митрофанович отдал служению Воронежу 30 лет — с 1994 по 2024 год. За это время он занимал должности заместителя главы города, советника и начальника секретариата. Как отмечается в некрологе, именно при его непосредственном участии в городе строились ключевые объекты: областная больница, больница скорой медицинской помощи, несколько родильных домов, а также в рекордные сроки была возведена площадь Победы.