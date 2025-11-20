Адвокат предупредил белорусов о штрафах до 840 рублей из-за кормушки за окном

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Артем Саевич предупредил белорусов о штрафах до 840 рублей из-за кормушки за окном. Подробности пишет aif.by.
Минчанка сообщила, что повесила у себя за окном кормушку для птиц. И добавила, что на нее стала жаловаться соседка из-за того, что кормушка привлекает и к ее окнам птиц, которые все загадили. Соседка просит снять кормушку. Минчанка интересуется, что в этой ситуации будет прав.
Адвокат уточнил, что в указанной ситуации права окажется соседка. Он пояснил: согласно Правила пользования жилыми помещениями жильцы должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а также поддерживать чистоту жилых помещений. Речь в том числе идет про балконы, лоджии, придомовую территорию. По его словам, размещение кормушки, приводящее к загрязнению, может указанные правила нарушать.
Адвокат Минской городской коллегии адвокатов отметил, что за нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Она предполагает штраф в размере до 20 базовых величин, или до 840 рублей (в ноябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
