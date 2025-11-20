Пробывшая 13 дней в коме пастор рассказала о встрече с Богом и дьяволом

Христианский пастор из США, Камилла Джент, рассказала Daily Mail о своей 13-дневной коме, во время которой она якобы попала сначала в ад, затем — в рай, разговаривала с Богом и дьяволом, материал перевел aif.ru.
По словам женщины, она попала на операционный стол из-за заражения кардиостимулятора черной плесенью, в результате чего у нее начался сепсис. На операционном столе врачи диагностировали Джент остановку сердца, его запустили, однако женщина потом провела в коме 13 дней.
Во время своего околосмертного опыта Джент сначала оказалась в аду. Как она утверждает, «демоны ползли по её плоти, царапали кожу и мучили её ложными видениями семьи».
Она якобы пронеслась через несколько миров в аду, каждый из которых был ужаснее предыдущего, прежде чем добралась до четвёртого уровня, где она столкнулась с самим Сатаной.
Джент подчеркнула, что как только она столкнулась с дьяволом, «появилась огромная рука Бога и вытащила ее оттуда».
«Он (Бог, — прим. ред.) наклонился, указал огромным пальцем мне в лицо и сказал: “Не заблуждайся, Камилла, я знаю сердце каждого”», — поделилась женщина.
По ее словам, Бог сидел на троне и улыбался, вокруг него были цветы и лились «водопады любви и энергии».
Бог сказал, что она была спасена из ада, потому что верила, что Иисус пожертвовал собой за её грехи. Кроме того, женщина уверена, что ее вернули на землю, чтобы она рассказала об увиденном людям.
После того, как очнулась, Джент провела более трёх месяцев в больнице, потеряв левую ногу из-за сепсиса. Однако цирроз, временный паралич, ревматоидный артрит и симптомы инсульта исчезли.
По словам главного кардиолога Университета здравоохранения и науки Орегона, доктора Крейг Броберга, то, что Джент смогла выжить, почти восстановиться и теперь живет без кардиостимулятора — чудо.
