К новому аэропорту Иркутска могут проложить платную дорогу

Это рассматривают в контексте реализации проектов по развитию дорожной инфраструктуры региона.

К новому аэропорту Иркутска в пади Ключевой могут проложить платную дорогу. Такой вопрос сейчас рассматривают в контексте реализации проектов по развитию дорожной инфраструктуры региона. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на переговоры губернатора Приангарья Игоря Кобзева и главы госкомпании «Автодор» Дмитрия Ядрова.

— Регион заинтересован в привлечении частных инвестиций через для развития сети ключевых автомобильных дорог, — отметил глава Иркутской области.

Помимо улучшения существующих дорог, таких как обход Иркутска и Ангарска, планируется строительство новой трассы, которая обеспечит прямое и быстрое сообщение между городом и новым авиаузлом.

Параллельно областная дирекция автодорог уже заказала разработку технико-экономического обоснования, чтобы определить удобный маршрут к будущему аэропорту.