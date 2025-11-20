К новому аэропорту Иркутска могут проложить платную дорогу

К новому аэропорту Иркутска в пади Ключевой могут проложить платную дорогу. Такой вопрос сейчас рассматривают в контексте реализации проектов по развитию дорожной инфраструктуры региона. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на переговоры губернатора Приангарья Игоря Кобзева и главы госкомпании «Автодор» Дмитрия Ядрова.
— Регион заинтересован в привлечении частных инвестиций через для развития сети ключевых автомобильных дорог, — отметил глава Иркутской области.
Помимо улучшения существующих дорог, таких как обход Иркутска и Ангарска, планируется строительство новой трассы, которая обеспечит прямое и быстрое сообщение между городом и новым авиаузлом.
Параллельно областная дирекция автодорог уже заказала разработку технико-экономического обоснования, чтобы определить удобный маршрут к будущему аэропорту.