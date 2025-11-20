Ричмонд
Два водохранилища почти за 10 млрд рублей построят в Крыму

Они появятся в Бахчисарайском районе и Алуште.

Источник: министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма

Строительство двух новых водохранилищ запланировано в Крыму. Как сообщили в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора республики, одно из них будет располагаться в Алуште, а другое — в Бахчисарайском районе.

Объем Солнечногорского водохранилища в Алуште планируется в пределах от 8 до 8,6 миллиона кубометров, а его глубина достигнет 80 метров. Водохранилище на реке Марта будет иметь объем до 6,5 миллионов кубометров и глубину от 24 до 30 метров. Бюджет проектов составляет приблизительно 10 миллиардов рублей.