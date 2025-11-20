Два водохранилища почти за 10 млрд рублей построят в Крыму

Объем Солнечногорского водохранилища в Алуште планируется в пределах от 8 до 8,6 миллиона кубометров, а его глубина достигнет 80 метров. Водохранилище на реке Марта будет иметь объем до 6,5 миллионов кубометров и глубину от 24 до 30 метров. Бюджет проектов составляет приблизительно 10 миллиардов рублей.