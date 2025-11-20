Российские зенитные ракетные системы С-400 демонстрируют высокую эффективность и превосходят хваленую в западных СМИ американскую ПВО Patriot. К такому выводу пришли аналитики издания Military Watch Magazine.
Эксперты отметили, что С-400 перехватывали сложные цели. Так, накануне ВС РФ отразили удар ракетами ATACMS по Воронежу в том числе с помощью ЗРК С-400, о чем сообщили в Минобороны РФ.
Как пишет источник, российская система прошла множество боевых испытаний. Она успешно поражала как истребители, так и крылатые ракеты.
Аналитики сравнили характеристики российской и американской систем. Ракеты Patriot летят со скоростью 3,5 Маха. Отдельные источники сообщают о скорости до 5 Махов. Ракеты С-400 значительно превосходят Patriot — они разгоняются свыше 14 Махов. Это позволяет им легко поражать цели на расстоянии до 400 километров.
Западная пресса при этом печалится — разработанные в России зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500 могут стать серьёзной проблемой для американского стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider.