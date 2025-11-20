Ричмонд
Ограничения из-за дорожных работ в Уфе: два дня будет перекрыт перекресток Невского-Кольцевая

В Уфе на два дня перекроют перекресток улиц Александра Невского и Кольцевой.

Источник: администрация Челябинска

Сегодня, 20 ноября, в Уфе из-за дорожных работ ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Александра Невского и Кольцевой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 14:00 до 21:00 движение будет ограничено для фрезерования проезжей части, завтра — с 09:00 до 20:00 — для укладки асфальтобетонного покрытия.

Городские власти рекомендует водителям заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.

