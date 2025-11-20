Москва, Уфа и Сочи: из Омска не вылетели вовремя пять самолетов

Сразу три ранних самолета не вылетели вовремя в столицу России. Густой утренний туман не позволил пассажирам авиакомпаний «Аэрофлот» (задержка двух самолетов на 3 и на 5 часов) и «Уральские авиалинии» (задержка 2 часа) прилететь в Москву по расписанию. Чуть меньше пришлось ожидать пассажирам своего рейса в Уфу, выполняемого авиакомпанией «Азимут» — задержка случилась на 1,5 часа. И совсем немного пришлось потомиться в здании омского аэровокзала пассажирам авиакомпании «Северный ветер»: их самолет в Сочи улетел всего лишь на 25 минут позже заявленного в расписании времени.