На мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске началась замена опорных частей

Минувшей ночью на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске стартовали ключевые работы по замене конструктивных элементов одной из опор. Для этого пролетное строение сооружения аккуратно приподняли с помощью мощных домкратов и временно установили на специальные металлические тумбы, заполненные бетоном.
Предварительно были усилены главные балки пролетного строения и домкратные балки высокопрочной сталью — без этих мер переопирание моста в соответствии с проектной документацией было бы невозможно.
«Для этого мост подняли домкратами и опустили на временные устройства для опирания — специальные металлические тумбы, заполненные бетоном», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска.
Подъем прошел с полной остановкой движения транспорта. Дополнительных ограничений вводить не потребовалось: для работ выбрали время, уже предоставленное строителям для содержания объекта. Напомним, мост перекрывают дважды в неделю: со среды на четверг и с субботы на воскресенье с 23:00 до 5:00.
«Процессу предшествовало усиление главных балок пролетного строения и домкратных балок высокопрочным металлом. Без этого выполнить переопирание моста по решениям, принятым проектным институтом, было бы невозможно», — добавил Сергей Шелест.
Так, только на 8-й опоре объем наращенного металла превысил 6 тонн. Замена опорных частей считается одним из самых ответственных и технически сложных этапов капитального ремонта. Работы выполняются в рамках реализации президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на модернизацию транспортных объектов и повышение их безопасности.
