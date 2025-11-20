Хлеб всему голова: «Пятерочка» расширяет сеть фирменных пекарен

— В России, в принципе, очень популярно все есть с хлебом. По статистике, две трети населения потребляют хлебобулочные изделия каждый день, — отмечает руководитель категории «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятерочка» Кирилл Видякин. — Поэтому для нас продукция, которую реализуют пекарни наших магазинов, — это одна из ключевых категорий. Сегодня больше 20,6 тысячи наших магазинов по всей стране уже оснащены пекарнями. В следующем году мы рассчитываем, что они появятся еще в 2,5 тысячи точек. Таким образом, в более чем 90 процентах наших магазинов люди смогут приобрести свежую выпечку.