По итогам операции «Нелегал-2025» из РФ депортируют 19 тысяч иностранцев

В ходе операции возбудили около 4,8 тысячи уголовных дел. Они связаны с организацией незаконной миграции. Также возбудили 1,5 тысячи уголовных дел по другим составам. Среди них — незаконный оборот наркотиков, оружия, незаконное пересечение границы, а также преступления экстремистской и террористической направленности.