По итогам операции «Нелегал-2025» из РФ депортируют 19 тысяч иностранцев

Сотрудники МВД и ФСБ выявили свыше 128 тысяч нарушений миграционного законодательства. Результаты достигнуты в ходе операции «Нелегал-2025», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Территориальные органы двух ведомств провели масштабную работу. Свыше 100 тысяч нарушений касались правил въезда, выезда и пребывания иностранцев в России. Более 28 тысяч нарушений были связаны с порядком осуществления трудовой деятельности.
По итогам проверок принято более 19 тысяч решений. Они касаются административного выдворения и депортации иностранных граждан. Эти люди должны покинуть пределы Российской Федерации.
В ходе операции возбудили около 4,8 тысячи уголовных дел. Они связаны с организацией незаконной миграции. Также возбудили 1,5 тысячи уголовных дел по другим составам. Среди них — незаконный оборот наркотиков, оружия, незаконное пересечение границы, а также преступления экстремистской и террористической направленности.
Прежде сообщалось, что более 35% мигрантов не сдали с первого раза экзамен на знание русского языка, истории России и основам законодательства в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года.