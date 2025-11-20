В Татарстане упростят поступление в колледжи искусств

Эксперимент, стартовавший в 2025 году, уже показал положительные результаты в пилотных регионах. В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области количество неуспевающих выпускников сократилось на 40%. Теперь к проекту присоединятся Татарстан, Ростовская, Тверская и Тюменская области. Эксперимент продлен до 2029 года.