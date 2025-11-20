В Татарстане упростят поступление в колледжи искусств

Татарстан присоединится к федеральному эксперименту по упрощению поступления в учреждения среднего профессионального образования. Новые правила позволят выпускникам 9-х классов поступать в колледжи искусств, сдав только два обязательных экзамена — русский язык и математику.
Решение было озвучено на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Как отметил председатель комитета Айрат Зарипов, новая система учитывает потребности как учащихся, так и регионов, ориентируясь на особенности рынка труда.
Эксперимент, стартовавший в 2025 году, уже показал положительные результаты в пилотных регионах. В Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области количество неуспевающих выпускников сократилось на 40%. Теперь к проекту присоединятся Татарстан, Ростовская, Тверская и Тюменская области. Эксперимент продлен до 2029 года.
В республике действует развитая система художественного образования. В регионе имеются 141 детская школа искусств с контингентом более 70 тысяч учащихся и 9 учреждений среднего профессионального образования, где обучаются 2 422 студента.
