Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина засунул 81 спичку в нос и попал в Книгу рекордов Гиннесса

42-летний швед Мартин Штреби доказал, что иногда рекордом может стать то, о чём ты даже не подозревал.

42-летний швед Мартин Штреби доказал, что иногда рекордом может стать то, о чём ты даже не подозревал.

Он вписал своё имя в Книгу Гиннесса, засунув в ноздри сразу 81 спичку — и тем самым побил установленный ранее рекорд. Раньше планка была на отметке 68.

История у достижения вполне семейная. Штреби признался, что вообще не считал себя человеком, способным стать «лучшим в мире» хоть в чём-нибудь. И всё изменилось, когда дети листали с ним подборку рекордов.

«Я подумал: может, есть какой-то рекорд, который подойдёт именно мне?» — вспоминает Мартин. С этого и начались эксперименты.

Оказалось, что его ноздри отлично растягиваются, а болевой порог позволяет терпеть то, что большинству даже представить трудно. Главное препятствие — спички постоянно выпадали. «Вставлял три — выскакивали одна или две», — смеётся Штреби. Со временем он разработал собственную технику, и дело пошло.

В итоге — новый рекорд, куча спичек и счастливые дети, которые, как Мартин теперь считает, восхищаются папой, как он когда-то восхищался своим отцом.

Читайте также: Раскрыта новая тревожная деталь в прошлом пропавшей семьи Усольцевых.