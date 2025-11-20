Мужчина засунул 81 спичку в нос и попал в Книгу рекордов Гиннесса

42-летний швед Мартин Штреби доказал, что иногда рекордом может стать то, о чём ты даже не подозревал.
Он вписал своё имя в Книгу Гиннесса, засунув в ноздри сразу 81 спичку — и тем самым побил установленный ранее рекорд. Раньше планка была на отметке 68.
История у достижения вполне семейная. Штреби признался, что вообще не считал себя человеком, способным стать «лучшим в мире» хоть в чём-нибудь. И всё изменилось, когда дети листали с ним подборку рекордов.
«Я подумал: может, есть какой-то рекорд, который подойдёт именно мне?» — вспоминает Мартин. С этого и начались эксперименты.
Оказалось, что его ноздри отлично растягиваются, а болевой порог позволяет терпеть то, что большинству даже представить трудно. Главное препятствие — спички постоянно выпадали. «Вставлял три — выскакивали одна или две», — смеётся Штреби. Со временем он разработал собственную технику, и дело пошло.
В итоге — новый рекорд, куча спичек и счастливые дети, которые, как Мартин теперь считает, восхищаются папой, как он когда-то восхищался своим отцом.
