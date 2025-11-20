«Минсктранс» объявил о рейсах в Вильнюс, Ригу и Каунас после открытия границы с Литвой

В четверг, с 20 ноября, в 23.30 состоится рейс из Минска в Каунас от автовокзала «Центральный». В обратном направлении — 21 ноября в 17.30. Также с 20 ноября в 22.00 отправится автобус «Минск — Рига — Минск». Он будет следовать через Вильнюс. В обратном направлении из Риги автобус выедет 21 ноября в 22.00.