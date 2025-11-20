«Минсктранс» объявил о рейсах в Вильнюс, Ригу и Каунас после открытия границы с Литвой

«Минсктранс» объявил о рейсах в Вильнюс, Ригу и Каунас после открытия границы. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Минсктранс».
В организации отметили: в связи с тем, что Литва в ночь на 20 ноября открыла границу с Беларусью (подробнее мы писали здесь), возобновляются ежедневные рейсы из Минска в Вильнюс, а также Каунас.
В четверг, с 20 ноября, в 23.30 состоится рейс из Минска в Каунас от автовокзала «Центральный». В обратном направлении — 21 ноября в 17.30. Также с 20 ноября в 22.00 отправится автобус «Минск — Рига — Минск». Он будет следовать через Вильнюс. В обратном направлении из Риги автобус выедет 21 ноября в 22.00.
С 21 ноября запланирован рейс «Минск — Вильнюс — Минск» в 04.30, 08.30. С автовокзала в сторону Минска автобус выедет в 23.30, 14.00. С 21 ноября будет курсировать автобус «Минск — Каунас — Минск» в 07.30. Из Каунаса автобус отправиться в 16.00. В направлении Каунаса рейс состоится и в 11.00. В обратном направлении — в 13.50 с 22 ноября.