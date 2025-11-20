Подвалы пермяков в Мотовилихе затопило из-за шины и бытового мусора. Фото

«Специалисты компании в течение двух дней проводили работы по прочистке канализационной сети. В результате из колодца была извлечена шина, которая застряла в коллекторе и стала причиной образования затора. Вместе с ней были удалены и другие предметы, сброшенные горожанами в унитазы. Это комья влажных салфеток и тряпки», — рассказали URA.RU в пресс-службе РКС «Новогор-Прикамье».