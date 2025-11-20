Microsoft официально анонсировала экспериментальную функцию в Windows 11, вводящую агентные ИИ-модули, способные автономно выполнять задачи по запросу пользователя. Однако, как предупреждает издание Windows Central, нововведение потенциально может привести к загрузке вредоносного ПО.
Согласно заявлению компании, активировать эту функцию рекомендуется только тем, кто понимает связанные с ней риски. По умолчанию ИИ-агенты отключены. После включения система создаёт для них отдельные локальные учётные записи, работающие в изолированной среде. Тем не менее, агенты получают доступ к ключевым папкам пользователя, таким как Documents, Downloads и Desktop, что необходимо для взаимодействия с файлами и запуска приложений.
Microsoft признаёт, что внедрение таких агентов открывает новые векторы киберугроз. В частности, существует риск так называемой cross-prompt injection: ситуации, при которой вредоносный контент в документе или интерфейсе может подменить инструкции ИИ и заставить его, например, скачать и установить вредоносную программу без ведома пользователя.
При этом компания подчёркивает, что делает ставку на прозрачность. Все действия агентов фиксируются в журнале, а выполнение критически важных операций требует подтверждения от пользователя.
Первые тестовые версии Windows 11 с поддержкой агентных ИИ уже доступны участникам программы Windows Insider.
Ранее стало известно, что YouTube начал удалять видео с инструкциями по установке Windows 11.