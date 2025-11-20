Microsoft сообщила, что её ИИ в Windows 11 может случайно загружать вирусы

Согласно заявлению компании, активировать эту функцию рекомендуется только тем, кто понимает связанные с ней риски. По умолчанию ИИ-агенты отключены. После включения система создаёт для них отдельные локальные учётные записи, работающие в изолированной среде. Тем не менее, агенты получают доступ к ключевым папкам пользователя, таким как Documents, Downloads и Desktop, что необходимо для взаимодействия с файлами и запуска приложений.