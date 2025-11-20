Ричмонд
В Ярковском районе Тюменской области сменился прокурор

Прокурором Ярковского района назначен Рустам Ишметов, который ранее возглавлял управление ведомства в Юргинском районе (оба — Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры региона.

Рустама Ишметова представили коллективу прокуратуры Ярковского района.

«Первый заместитель прокурора Тюменской области Максим Шилин посетил с рабочим визитом Ярковский район и представил коллективу прокуратуры района, представителям органов местного самоуправления и правоохранительных органов назначенного приказом Генерального прокурора РФ от 8 сентября прокурора района. Советника юстиции Рустама Ишметова», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

Рустам Ишметов родился в 1990 году, в 2012-м окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». В прокуратуре Тюменской области работает с октября 2012 года. За время службы занимал различные должности. С 2020-го был прокурором Юргинского района.