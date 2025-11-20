В Ярковском районе Тюменской области сменился прокурор

Рустам Ишметов родился в 1990 году, в 2012-м окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». В прокуратуре Тюменской области работает с октября 2012 года. За время службы занимал различные должности. С 2020-го был прокурором Юргинского района.