Минтранс посоветовал регионам не запрещать, а популяризировать электросамокаты

В некоторых регионах уже начали жестко регулировать использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Например, в Благовещенске с июля нельзя парковать и использовать электросамокаты где угодно — запрет действует по всему городу. В Амурской области с июня за неправильную парковку и езду на электросамокатах в неположенных местах штрафуют на сумму до 100 тысяч рублей. А в Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике, Перми и Сочи уже в некоторых местах ограничили скорость езды на самокатах, а где-то их вовсе запретили использовать.