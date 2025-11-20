Маск спросил гостя Белого дома, считает ли он саудовского принца террористом

Ранее президент США Дональд Трамп в одном из телефонных разговоров назвал Илона Маска «злостным наркоманом». Также летом этого года Трамп допустил, что предприниматель мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Глава Белого дома назвал его «сумасшедшим» и не исключил наличия связи между его поведением и употреблением запрещенных препаратов.