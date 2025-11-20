Маск спросил гостя Белого дома, считает ли он саудовского принца террористом

Американский предприниматель Илон Маск в ходе торжественного ужина в Белом доме поинтересовался у одного из гостей, считает ли он наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда террористом. Об этом рассказала специалист по чтению по губам Никола Хиклинг в беседе с газетой Daily Mail.
Такой вопрос Маск задал главе фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурла. Эксперт отметила, что собеседник миллиардера был в шоке от вопроса.
— Он отпил из своего бокала и лукаво спросил: «Как вы думаете, он террорист?» — заявила Хиклинг в беседе с изданием.
Ранее президент США Дональд Трамп в одном из телефонных разговоров назвал Илона Маска «злостным наркоманом». Также летом этого года Трамп допустил, что предприниматель мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Глава Белого дома назвал его «сумасшедшим» и не исключил наличия связи между его поведением и употреблением запрещенных препаратов.
Тогда же СМИ сообщили, что в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа Маск регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы.