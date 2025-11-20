Омские спортсмены стали вторыми в командном зачете Кубка мужества

«В Омске состоялось не просто спортивное событие, а настоящий праздник силы духа и мужества. Вижу, что участникам все понравилось, что очень важно, ведь Кубок — это не просто соревновательный процесс, но и место для общения, встречи с друзьями, с которыми они были в зоне боевых действий. Такие мероприятия необходимы для наших ветеранов, это лучшее средство для реабилитации и социализации», привел минспорт цитату ветерана СВО, кавалер ордена Мужества, заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва федерального минспорта Игоря Старовойта.