Омские спортсмены стали вторыми в командном зачете Кубка мужества

В Омском велотреке в среду, 19 ноября, завершился спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества». На нем выступали команды участников СВО из Московской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Тульской, Орловской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан.
Пресс-служба областного минспорта уточнила, что на протяжении двух дней атлеты соревновались в парабоксе, настольном теннисе, пауэрлифтинге и спортивном метании ножей. Также здесь прошли мастер-классы по парафехтованию двукратного паралимпийского чемпиона Александра Кузюкова и гиревому спорту — от заслуженного мастера спорта Антона Анасенко.
«В Омске состоялось не просто спортивное событие, а настоящий праздник силы духа и мужества. Вижу, что участникам все понравилось, что очень важно, ведь Кубок — это не просто соревновательный процесс, но и место для общения, встречи с друзьями, с которыми они были в зоне боевых действий. Такие мероприятия необходимы для наших ветеранов, это лучшее средство для реабилитации и социализации», привел минспорт цитату ветерана СВО, кавалер ордена Мужества, заместителя директора Федерального центра подготовки спортивного резерва федерального минспорта Игоря Старовойта.
Несмотря на серьезную конкуренцию, омичи смогли показать на Кубке мужества хорошие результаты. В парабоксе в классе «Н2» второе место у Александра Бовыкина, третье у Ивана Акилина. Также там бронзовыми призерами стали Александр Игошин (класс «Н1») и Вячеслав Володин (класс «С»).
В пауэрлифтинге в открытом классе в весе свыше 88 кг «серебро» взял Андрей Кирнос, «бронзу» — Василий Кирнос, среди спортсменов с ПОДА третье место заняли Александр Игошин (весовая категория до 88 кг) и Руслан Минуров (свыше 88 кг).
Сразу три медали омские атлеты выиграли в настольном теннисе. Первое место занял Вячеслав Володин (класс «С»), второе Иван Акилин (класс «Н2»), «бронзу» завоевал Александр Игошин (класс «Н1»).
В метании ножей у омичей «серебро» в открытом классе выиграл Александр Ольман, «бронзу» — Александр Симоненко (класс «В») и Вячеслав Володин (класс «С»).
«Кубок мужества — праздник силы духа и несгибаемого характера. Низкий поклон нашим дорогим участникам, защитникам, отдельные слова благодарности — нашим Героям России, для нас огромная честь принимать их в Омске. Это отличный пример для нашей молодежи», — отметил министр спорта региона Алексей Ленберг.
Наша область в командном зачете в итоге стала второй. Первое место у Московской области, третье заняли спортсмены из Башкортостана.
Ранее мы сообщали, что в Омске начались всероссийские соревнования юниоров по фигурному катанию.