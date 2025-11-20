Ричмонд
Под Омском четыре дня будут проходить артиллерийские испытания

Стрельбы из самоходных установок пройдут 20, 21, 25 и 26 ноября на военном полигоне под Пушкино.

Источник: Комсомольская правда

Жителей пригородных территорий Омска, в частности села Пушкино и близлежащих районов, предупредили о громких звуках, которые могут напоминать взрывы. С 20 по 26 ноября — с перерывом на выходные — на военном полигоне в посёлке Хвойный пройдут испытания артиллерийского вооружения Минобороны РФ.

Как сообщили в администрации Пушкинского сельского поселения, в рамках выполнения государственного оборонного заказа специалисты будут проводить стрельбы из самоходных артиллерийских установок (РАВ) гидровыстрелами. Испытания запланированы на 20, 21, 25 и 26 ноября на территории вблизи бетонной дороги в Хвойном.

Подобные мероприятия уже проводились в мае и августе 2025 года. Тогда звуки стрельбы и вибрация ощущались даже в отдаленных районах Омска, что вызвало обеспокоенность омичей. Власти подчеркивают: опасности для населения нет — все работы проходят в пределах специализированного полигона и соответствуют требованиям безопасности.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и учитывать возможные шумовые эффекты в указанные дни.

Ранее мы писали, что детский сад в Большереченском районе временно закрыт из-за нарушений санитарных норм.