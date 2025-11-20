Под Омском четыре дня будут проходить артиллерийские испытания

Подобные мероприятия уже проводились в мае и августе 2025 года. Тогда звуки стрельбы и вибрация ощущались даже в отдаленных районах Омска, что вызвало обеспокоенность омичей. Власти подчеркивают: опасности для населения нет — все работы проходят в пределах специализированного полигона и соответствуют требованиям безопасности.