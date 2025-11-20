Под Омском четыре дня будут проходить артиллерийские испытания

Жителей пригородных территорий Омска, в частности села Пушкино и близлежащих районов, предупредили о громких звуках, которые могут напоминать взрывы. С 20 по 26 ноября — с перерывом на выходные — на военном полигоне в посёлке Хвойный пройдут испытания артиллерийского вооружения Минобороны РФ.
Как сообщили в администрации Пушкинского сельского поселения, в рамках выполнения государственного оборонного заказа специалисты будут проводить стрельбы из самоходных артиллерийских установок (РАВ) гидровыстрелами. Испытания запланированы на 20, 21, 25 и 26 ноября на территории вблизи бетонной дороги в Хвойном.
Подобные мероприятия уже проводились в мае и августе 2025 года. Тогда звуки стрельбы и вибрация ощущались даже в отдаленных районах Омска, что вызвало обеспокоенность омичей. Власти подчеркивают: опасности для населения нет — все работы проходят в пределах специализированного полигона и соответствуют требованиям безопасности.
Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и учитывать возможные шумовые эффекты в указанные дни.
