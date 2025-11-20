Собянин сообщил о планах обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Москва занимает лидирующие позиции среди крупных городов Европы и Америки по темпам обновления парка метро. На сегодняшний день в метрополитене столицы насчитывается свыше 6,7 тысячи вагонов различных моделей, из которых около 80 процентов относятся к современному поколению. Планируется, что к 2030 году доля современных составов превысит 90 процентов, что сделает поездки еще более комфортными.