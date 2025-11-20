Ричмонд
Собянин сообщил о планах обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Правительство Москвы приняло решение о дополнительной закупке 40 вагонов в составе пяти поездов новой серии «Москва-2026».

Источник: Аргументы и факты

Правительство Москвы решило приобрести еще 40 вагонов для пяти поездов новой серии «Москва-2026». Поставщики должны завершить поставку до конца 2025 года. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, выделив средства из городского бюджета.

После завершения всех испытаний и обкатки новых поездов без пассажиров, они начнут курсировать по Замоскворецкой линии. Эта ветка станет первой в московском метро, где пассажиры смогут воспользоваться новейшими российскими составами «Москва-2026».

Мэр Москвы также сообщил, что процесс обновления парка поездов на зеленой ветке, начавшийся в марте 2024 года, планируется завершить к концу 2026 года. Замоскворецкая линия — одна из самых загруженных в столичном метрополитене, ежедневно ее услугами пользуются более 800 тысяч человек.

Москва занимает лидирующие позиции среди крупных городов Европы и Америки по темпам обновления парка метро. На сегодняшний день в метрополитене столицы насчитывается свыше 6,7 тысячи вагонов различных моделей, из которых около 80 процентов относятся к современному поколению. Планируется, что к 2030 году доля современных составов превысит 90 процентов, что сделает поездки еще более комфортными.

Столица продолжает быть важным центром развития машиностроения и надежным партнером для региональных предприятий. Благодаря долгосрочным заказам на производство поездов, российские заводы совершенствуют свои технологии, повышают уровень локализации и создают новые рабочие места. Поезда серии «Москва» уже эксплуатируются в метрополитенах Азербайджана, Узбекистана и Белоруссии, что способствует развитию отечественной промышленности, заключил глава города.

