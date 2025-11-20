Ричмонд
Ветеринары предупреждают жителей Иркутска об опасности птичьего гриппа

Мелкие фермы становятся наиболее уязвимыми для заболевания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ветеринары предупреждают жителей Иркутска об опасности птичьего гриппа. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, из-за выгульного способа содержания, подсобные хозяйства и мелкие фермы становятся наиболее уязвимыми для заболевания.

— Вирус опасен тем, что некоторые штаммы способны инфицировать людей, вызывая заболевание разной степени тяжести, — пояснили специалисты.

Птица больна, если она отказывается от питание, у нее опухла голова, изменился цвет гребня. Также нарушается координация движения, а роговицы глаз мутнеют.

Чтобы обезопасить птиц и себя от заболевания, важно содержать пернатых под навесами, использовать закрытые кормушки, регулярно дезинфицировать помещения и инвентарь по уходу за ними. Следить за хозяйством нужно весной и осенью, в период миграции перелетных птиц. Они могут быть переносчиками болезней, инкубационный период которых составляет от 1 до 5 дней, а в редких случаях — до 21 дня.